В Калининградской области оценили ситуацию на рынке труда

В сентябре в Калининградской области зарегистрировали 14,1 тыс. предложений от работодателей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Из 36,5 тыс. человек, признанных безработными, 53% длительно не работали.

«Рынок труда в регионе постепенно начинает возвращаться к допандемическому состоянию. В целом данные по количеству зарегистрированных безработных остановились на цифре 36,5 тыс. человек, что говорит об определённой стабилизации», — заявила министр социальной политики области Анжелика Майстер.

По её словам, только за сентябрь работу нашли около 2 тыс. человек.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.