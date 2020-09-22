В Калининградской области оценили ситуацию на рынке труда

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В сентябре в Калининградской области зарегистрировали 14,1 тыс. предложений от работодателей.
В Калининградской области оценили ситуацию на рынке труда
  • Pixabay

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Из 36,5 тыс. человек, признанных безработными, 53% длительно не работали.

«Рынок труда в регионе постепенно начинает возвращаться к допандемическому состоянию. В целом данные по количеству зарегистрированных безработных остановились на цифре 36,5 тыс. человек, что говорит об определённой стабилизации», — заявила министр социальной политики области Анжелика Майстер.

По её словам, только за сентябрь работу нашли около 2 тыс. человек.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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