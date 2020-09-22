Инфекционист назвал регионы с активным ростом заболеваемости COVID-19

В восьми регионах России фиксируется наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Это восемь регионов, в которых, ну, наверное, наиболее динамично сейчас наблюдается рост заболеваемости», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, речь идёт о Севастополе, Еврейской автономной области, Ленинградской и Кемеровской областях, а также республиках Тыва, Алтай, Коми и Бурятия.

10 сентября главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отметил, что вспышки COVID-19 зафиксированы в 11 регионах России.

По состоянию на 22 сентября в России за сутки выявили 6215 новых случаев коронавируса, за всё время — 1 115 810.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве — 980, в Санкт-Петербурге — 211, в Ростовской (181), Московской (172), Нижегородской (157) и Воронежской (149) областях.