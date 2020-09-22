В России выявлено 6215 новых случаев коронавируса
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«За последние сутки в России выявлено 6215 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении.
Накануне в России было выявлено 6196 новых случаев коронавируса.
Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований разработанной центром Чумакова вакцины от коронавирусной инфекции.
Также депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.