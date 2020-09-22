В России выявлено 6215 новых случаев коронавируса

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 6215. Общее число выявленных случаев за время эпидемии в стране достигло 1 115 810. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
В России выявлено 6215 новых случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«За последние сутки в России выявлено 6215 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении.

Накануне в России было выявлено 6196 новых случаев коронавируса.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований разработанной центром Чумакова вакцины от коронавирусной инфекции.

Также депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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