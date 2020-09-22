В России выявлено 6215 новых случаев коронавируса

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 6215. Общее число выявленных случаев за время эпидемии в стране достигло 1 115 810. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

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