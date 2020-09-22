Песков прокомментировал заявление Навального об одежде

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление Алексея Навального о необходимости вернуть ему одежду, в которой он был госпитализирован в Омске.

«Вы знаете, при всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он напомнил, что ранее звучали заявления о том, что сопровождающие лица увезли большое количество доказательств и улик.

«Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чём испытывают необходимость те, кто занимается проверочными действиями», — добавил Песков.

Накануне в омском Минздраве сообщили, что у медиков из Омска нет одежды проходящего лечение в Германии Алексея Навального. Отмечается, что одежду изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда Навальный находился в Омске.

Ранее сообщалось, что около 200 человек были опрошены в рамках доследственной проверки по инциденту с Алексеем Навальным.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.