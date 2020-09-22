Власти НАО прокомментировали ситуацию с пандемией

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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный прокомментировал ситуацию с пандемией.
Власти НАО прокомментировали ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«У нас была уникальная ситуация, мы в буквальном смысле стеной отгородились. Я скажу честно, что, будучи высшим должностным лицом в то время, я принимал очень жёсткие меры в отношении борьбы с коронавирусом», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в самом начале пандемии было решено перекрыть все пути сообщения «с Большой землёй».

Также приняты меры поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, власти дали отсрочку по лизингу, по кредитам.

«Была возможность брать микрокредиты под 3%, мы пересмотрели платежи по аренде, коммунальным платежам, предоставили отсрочку и так далее», — добавил Бездудный.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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