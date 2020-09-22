В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли три человека

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В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen и «Газели» погибли три человека, ещё двое получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД России.
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли три человека
  • РИА Новости

Отмечается, что ЧП произошло в 07:30 в Верхошижемском районе на 81-м км автодороги Киров — Советск — Яранск.

«По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и автомобиля «Газель». В результате происшествия три человека погибли, в том числе несовершеннолетний, и двое получили травмы», — приводит РИА новости сообщение.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Тюменской области, которое произошло из-за кабана на трассе.

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