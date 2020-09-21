Четыре человека погибли в ДТП в Тюменской области из-за кабана

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Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Тюменской области, которое произошло из-за кабана на трассе.
Четыре человека погибли в ДТП в Тюменской области из-за кабана
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«Четыре человека погибли сегодня... в ДТП на 141-м км федеральной автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области, один получил травмы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в аварию попали автомобили Mitsubishi и Lada. 

По предварительным данным автоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана. 

«От удара Lada выбросило в кювет, кабана разорвало», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что все погибшие были в отечественном автомобиле. Водитель Mitsubishi был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воронежской области погибли пять человек.

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