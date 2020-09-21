Четыре человека погибли в ДТП в Тюменской области из-за кабана
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
«Четыре человека погибли сегодня... в ДТП на 141-м км федеральной автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области, один получил травмы», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в аварию попали автомобили Mitsubishi и Lada.
По предварительным данным автоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана.
«От удара Lada выбросило в кювет, кабана разорвало», — пояснили в ведомстве.
Уточняется, что все погибшие были в отечественном автомобиле. Водитель Mitsubishi был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воронежской области погибли пять человек.