В ДТП в Иркутской области погибли пять человек

В ДТП в Усольском районе Иркутской области погибли водитель и четыре пассажира автомобиля.

Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, экипаж ГИБДД, несущий службу на автодороге Р255 «Сибирь», заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны посёлка Большая Елань.

Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться.

При обгоне грузового автомобиля машина выехала на обочину, потеряла управление и, вылетев на полосу встречного движения, столкнулась с тягачом.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте.

Работает следствие, личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воронежской области погибли пять человек.