В ОНК Москвы сообщили о переводе части заключённых из СИЗО-4 в СИЗО-5
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«Члены ОНК Москвы в ходе первого после ослабления карантинных мер покамерного обхода обнаружили в СИЗО-5 заключённых, на днях перевезённых из СИЗО-4 в связи с переполненностью последнего. Некоторые из них обратились к правозащитникам с вопросами по поводу оказания медицинской помощи, которую не могли получить в изоляторе №4», — сказал собеседник RT.
Он отметил, что жалобы на работу медчасти СИЗО-4 члены комиссии получали и ранее.
«Но с конца марта члены ОНК были лишены возможности оказывать содействие в получении арестантами медицинской помощи, проверок своевременного получения передач и посылок, других бытовых проблем», — сказал правозащитник.
С 21 сентября карантинные ограничения для ОНК в Москве были отменены.
«В этот день члены комиссии обошли 50% камер СИЗО-5, в том числе сборное и карантинное отделения, обычные общие камеры, помещение женского хозотряда и дали рекомендации по улучшению бытовых условий в изоляторе и оказанию медицинской помощи», — заявил правозащитник.
Он отметил необходимость ускорить информирование родственников заключённых об их новом местонахождении, а также перевод денежных средств с лицевых счетов арестантов из одного изолятора в другой.
Ранее в ОНК сообщили о возобновлении после карантина практики вывоза заключённых из московских СИЗО в другие регионы до вступления приговоров в силу.