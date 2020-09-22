В ОНК Москвы сообщили о переводе части заключённых из СИЗО-4 в СИЗО-5

Примерно 200 заключённых, ранее содержавшихся в СИЗО №4, в связи с его перенаселённостью были переведены в СИЗО №5 в минувшие выходные. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Члены ОНК Москвы в ходе первого после ослабления карантинных мер покамерного обхода обнаружили в СИЗО-5 заключённых, на днях перевезённых из СИЗО-4 в связи с переполненностью последнего. Некоторые из них обратились к правозащитникам с вопросами по поводу оказания медицинской помощи, которую не могли получить в изоляторе №4», — сказал собеседник RT.

Он отметил, что жалобы на работу медчасти СИЗО-4 члены комиссии получали и ранее.

«Но с конца марта члены ОНК были лишены возможности оказывать содействие в получении арестантами медицинской помощи, проверок своевременного получения передач и посылок, других бытовых проблем», — сказал правозащитник.

С 21 сентября карантинные ограничения для ОНК в Москве были отменены.

«В этот день члены комиссии обошли 50% камер СИЗО-5, в том числе сборное и карантинное отделения, обычные общие камеры, помещение женского хозотряда и дали рекомендации по улучшению бытовых условий в изоляторе и оказанию медицинской помощи», — заявил правозащитник.

Он отметил необходимость ускорить информирование родственников заключённых об их новом местонахождении, а также перевод денежных средств с лицевых счетов арестантов из одного изолятора в другой.

Ранее в ОНК сообщили о возобновлении после карантина практики вывоза заключённых из московских СИЗО в другие регионы до вступления приговоров в силу.