В Приморье возбуждено дело после получения ожогов детьми из-за бактерицидной лампы

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Прокуратура Приморья провела проверку информации о получении учащимися школы в селе Анучино ожогов при использовании в классе бактерицидной лампы. В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении.
В Приморье возбуждено дело после получения ожогов детьми из-за бактерицидной лампы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру края.

«Установлено, что в образовательном учреждении при использовании бактерицидного прибора с ультрафиолетовой лампой не обеспечено соблюдение инструкции по её применению. В частности, допущено нахождение несовершеннолетних в непосредственной близости от работающего прибора, в результате чего возникла угроза причинения вреда их здоровью. Всего на уроках находились 12 детей, за медицинской помощью обратились четверо», — уточняется в сообщении.

В адрес образовательной организации вынесено представление. В отношении директора учреждения прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновении угрозы распространения заболевания»).

Как сообщает vostokmedia.com, районная прокуратура будет контролировать ход и результаты процессуальной проверки по делу.

Ранее информация о пострадавших детях появилась в социальных сетях, после чего проверку начали следователи, полиция и прокуратура.

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