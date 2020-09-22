В Приморье возбуждено дело после получения ожогов детьми из-за бактерицидной лампы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру края.
«Установлено, что в образовательном учреждении при использовании бактерицидного прибора с ультрафиолетовой лампой не обеспечено соблюдение инструкции по её применению. В частности, допущено нахождение несовершеннолетних в непосредственной близости от работающего прибора, в результате чего возникла угроза причинения вреда их здоровью. Всего на уроках находились 12 детей, за медицинской помощью обратились четверо», — уточняется в сообщении.
В адрес образовательной организации вынесено представление. В отношении директора учреждения прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновении угрозы распространения заболевания»).
Как сообщает vostokmedia.com, районная прокуратура будет контролировать ход и результаты процессуальной проверки по делу.
Ранее информация о пострадавших детях появилась в социальных сетях, после чего проверку начали следователи, полиция и прокуратура.