Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешёл на дистанционный режим работы из-за положительного результата теста на коронавирус.

Как сообщили в правительстве региона, губернатор с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение.

«Работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10—14 дней», — отметили там.

19 сентября стало известно, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев заболел коронавирусом. По его словам, болезнь протекает в лёгкой форме.