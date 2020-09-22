Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешёл на дистанционный режим работы из-за положительного результата теста на коронавирус.
Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом
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Как сообщили в правительстве региона, губернатор с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение.

«Работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10—14 дней», — отметили там.

19 сентября стало известно, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев заболел коронавирусом. По его словам, болезнь протекает в лёгкой форме.

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