Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом
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- РИА Новости
«Дорогие друзья, счёл необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — сообщил Радаев.
В настоящее время он находится на самоизоляции.
«Продолжаю работать в дистанционном режиме. Ещё раз хочу поблагодарить медиков, всех, кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках, за их важный и нелёгкий труд. Берегите себя и своих близких», — написал губернатор.
17 сентября стало известно, что избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусной инфекцией.