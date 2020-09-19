Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Instagram. По словам политика, болезнь протекает в лёгкой форме.

«Дорогие друзья, счёл необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — сообщил Радаев.

В настоящее время он находится на самоизоляции.

«Продолжаю работать в дистанционном режиме. Ещё раз хочу поблагодарить медиков, всех, кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках, за их важный и нелёгкий труд. Берегите себя и своих близких», — написал губернатор.

17 сентября стало известно, что избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусной инфекцией.