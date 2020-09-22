Специалист назвала наилучшее время для просьбы о повышении зарплаты

Гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова рассказала, в какой момент работникам уместнее всего разговаривать с работодателем о повышении зарплаты.

«Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идёт формирование бюджета», — сказала Долякова в беседе с Sputnik.

При этом подобную просьбу следует правильно обосновать, добавила она.

«Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объём работы. Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объём работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%», — сказала специалист.

Она посоветовала подготовиться к такому разговору и «подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать».

Долякова подчеркнула, что не рекомендуется «шантажировать работодателя» тем, что другие компании делают работнику предложения, потому что работодатель уже будет понимать, что «это нелояльный сотрудник».

В августе эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг сфер труда и профессий, представителям которых проще всего найти подработку.