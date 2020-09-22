Российский ледокол «Арктика» отправится на ледовые испытания

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Российский универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания во вторник, 22 сентября.
Российский ледокол «Арктика» отправится на ледовые испытания
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«22 сентября первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика» отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания, а затем в город Мурманск для подписания приёмного акта», — цитирует РИА Новости Балтийский завод.

Судно впервые окажется в экстремальных условиях арктических льдов, ему предстоит «подтвердить звание флагмана ледокольного флота России».

В декабре 2019 года атомный ледокол «Арктика» прошёл испытания на устойчивость.

Как сообщали в «Росатоме», госкорпорация осуществит закладку ледокола «Чукотка» в следующем году.

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