Атомный ледокол «Арктика» прошёл испытания на устойчивость

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Специалисты Балтийского завода провели испытания головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 на устойчивость.
Атомный ледокол «Арктика» прошёл испытания на устойчивость
  • РИА Новости

«На головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» проекта 22220 прошла операция по кренованию», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийского завода.

Отмечается, что специалисты начали операцию в 7:00 24 декабря и завершили её после полуночи.

В компании пояснили, что для того, чтобы создать крен на ледоколе, использовался твёрдый балласт в виде чугунных чушек. С целью повышения точности испытаний было выполнено 12 перемещений грузов, при этом максимальный угол крена составлял три градуса.

Как уточняется, полученные данные будут включены в эксплуатационную документацию атомного ледокола.

Ранее ледокол «Арктика» выполнил первый этап ходовых испытаний в Финском заливе и вернулся к достроечной стенке Балтийского завода

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