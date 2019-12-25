Атомный ледокол «Арктика» прошёл испытания на устойчивость

Специалисты Балтийского завода провели испытания головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 на устойчивость.

«На головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» проекта 22220 прошла операция по кренованию», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийского завода.

Отмечается, что специалисты начали операцию в 7:00 24 декабря и завершили её после полуночи.

В компании пояснили, что для того, чтобы создать крен на ледоколе, использовался твёрдый балласт в виде чугунных чушек. С целью повышения точности испытаний было выполнено 12 перемещений грузов, при этом максимальный угол крена составлял три градуса.

Как уточняется, полученные данные будут включены в эксплуатационную документацию атомного ледокола.

Ранее ледокол «Арктика» выполнил первый этап ходовых испытаний в Финском заливе и вернулся к достроечной стенке Балтийского завода.