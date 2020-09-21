В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего с начала наблюдения выявлено более 8 тыс. заболевших.
За последние 24 часа выписали десять человек, всего выздоровели более 6,6 тыс.
В госпиталях на лечении находятся почти 1,6 тыс. пациентов.
Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.