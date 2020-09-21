В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Кировской области за сутки зарегистрировали 67 новых случаев COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего с начала наблюдения выявлено более 8 тыс. заболевших.

За последние 24 часа выписали десять человек, всего выздоровели более 6,6 тыс.

В госпиталях на лечении находятся почти 1,6 тыс. пациентов.

Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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