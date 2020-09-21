Эксперт прокомментировала проект всероссийской реновации жилья

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.

«Хорошо, что в законопроекте предусмотрены права собственников на выход», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, активное жилищное строительство в основном идёт в областных центрах, очень важно проработать правила развития застроенных территорий.

Кроме того, сказала Разворотнева, важно не упустить интересы жителей.

18 сентября группа сенаторов внесла в Госдуму проект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах.

Предложенные изменения в Жилищный кодекс позволяют субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учётом мнения граждан.

В июне ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о работе по переселению из аварийного жилья.