В Совфеде оценили предложение бессрочно продлить пособие безработным с детьми

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.
В Совфеде оценили предложение бессрочно продлить пособие безработным с детьми
  • Reuters

В беседе с Nation News сенатор выразил мнение, что новая мера поддержки очень нужна.

«Те специальные меры поддержки семей, в которых один член или оба оказались без работы, необходимы. Нужно помогать содержать детвору», — отметил Рязанский.

Со своей стороны, экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU отметил, что размер пособия можно сделать зависимым от числа детей в семье.

«Идея привязать социальные выплаты к количеству детей и выплачивать на ребёнка — правильная. Чтобы это обеспечивало существование пока ещё нетрудоспособного гражданина, если родители временно лишились работы», — уточнил он.

По его словам, пособие должно быть временным и соответствовать хотя бы одному МРОТ.

Ранее правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей.

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