В Совфеде оценили предложение бессрочно продлить пособие безработным с детьми
- Reuters
В беседе с Nation News сенатор выразил мнение, что новая мера поддержки очень нужна.
«Те специальные меры поддержки семей, в которых один член или оба оказались без работы, необходимы. Нужно помогать содержать детвору», — отметил Рязанский.
Со своей стороны, экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU отметил, что размер пособия можно сделать зависимым от числа детей в семье.
«Идея привязать социальные выплаты к количеству детей и выплачивать на ребёнка — правильная. Чтобы это обеспечивало существование пока ещё нетрудоспособного гражданина, если родители временно лишились работы», — уточнил он.
По его словам, пособие должно быть временным и соответствовать хотя бы одному МРОТ.
Ранее правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей.