Пашаев прокомментировал сообщения о проверке СК

Эльман Пашаев, лишённый статуса адвоката, прокомментировал RT планы СК провести проверку сообщений о его возможной причастности к мошенничеству с недвижимостью.

«Дай бог. Это очень хорошо. Пусть проверят и поймут, кто мошенник. Мне бояться нечего», — сказал он.

В беседе с ТАСС Пашаев заявил о непричастности к хищению квартиры семьи москвичей.

«Эта семья получила деньги, о чём у меня есть подтверждение. Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги, и они выписались. Хищения не было», — сообщил он.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений СМИ о возможной причастности Пашаева к мошенничеству.

Как заявили в СК, в СМИ появились сообщения, что Пашаев, возможно, «причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей».

18 сентября Пашаева, который представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о ДТП, лишили адвокатского статуса.