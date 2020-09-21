СК проверит данные о возможной причастности Пашаева к мошенничеству

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку сообщений СМИ о возможной причастности адвоката Эльмана Пашаева к мошенничеству с недвижимостью. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СК проверит данные о возможной причастности Пашаева к мошенничеству
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил… организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в СМИ появились сообщения, что «Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров».

«По их данным, он обманным путём прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь», — добавили в СК.

18 сентября Пашаева, который представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о ДТП, лишили адвокатского статуса

Подробнее — в материале RT.

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