В московском ЦНИИ туберкулёза произошёл пожар

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В Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) туберкулёза в Москве произошло возгорание.
В московском ЦНИИ туберкулёза произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Произошло возгорание в туберкулёзной больнице по адресу Яузская аллея, дом 2. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м», — сказал собеседник.

К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано. В целях безопасности из здания были эвакуированы 35 пациентов.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате пожара в квартире на западе Москвы.

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