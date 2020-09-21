В московском ЦНИИ туберкулёза произошёл пожар

В Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) туберкулёза в Москве произошло возгорание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Произошло возгорание в туберкулёзной больнице по адресу Яузская аллея, дом 2. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м», — сказал собеседник.

К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано. В целях безопасности из здания были эвакуированы 35 пациентов.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате пожара в квартире на западе Москвы.