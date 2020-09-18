СК проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибли два человека», — говорится в сообщении.

По информации следователей, после ликвидации пожара в квартире жилого дома по улице Багрицкого были найдены тела пожилой женщины и её сына 1973 года рождения.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате пожара в квартире на западе Москвы.