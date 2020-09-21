Экономист оценил перспективы удалённой работы

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Экономист Денис Ракша оценил перспективы удалённой работы.
Экономист оценил перспективы удалённой работы
  • РИА Новости

«Большинство из нас вернётся в офис. А вот те, кто научится работать на удалёнке, для кого это перестанет быть проблемой, кто сможет производить то же самое, что он производит, и не терять при этом в качестве, экономить в деньгах, тот, конечно, на удалёнке останется», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его мнению, это будет небольшая часть экономики, поскольку в целом она индустриальная, основной продукт производства выпускается «где-то на заводе».

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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