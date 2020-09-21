В Госдуме рассказали о нормах по регулированию краткосрочной аренды автомобилей

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский рассказал о нормах по регулированию краткосрочной аренды автомобилей.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Одна из поступивших депутатам инициатив касается решения ситуации с использованием чужих аккаунтов. Предложено организовать регистрацию на сервисах и приложениях каршеринга через портал госуслуг.

Также предлагается ввести особый вид государственного регистрационного знака для машин каршеринга.

По ряду автомобильных статей в КоАП предложено ввести повышенную ответственность за нарушения ПДД, совершённые транспортом краткосрочной аренды.

«Не хочешь платить повышенный штраф — води аккуратно или используй общественный транспорт и собственное авто», — отметил депутат.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.