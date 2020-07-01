Эксперт оценил предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.
Эксперт оценил предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей
  • РИА Новости

«Компании каршеринга должны иметь доступ к базе с людьми, которые нарушают правила, уже давно об этом говорится. И если видно, что человек хронически нарушает правила дорожного движения, то, может, ему не надо давать машину?» — заявил он в беседе с Inforeactor.

Моржаретто добавил, что поддерживает инициативу.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в беседе с сайтом «Аргументы и факты» предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.

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