Эксперт оценил предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.

«Компании каршеринга должны иметь доступ к базе с людьми, которые нарушают правила, уже давно об этом говорится. И если видно, что человек хронически нарушает правила дорожного движения, то, может, ему не надо давать машину?» — заявил он в беседе с Inforeactor.

Моржаретто добавил, что поддерживает инициативу.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в беседе с сайтом «Аргументы и факты» предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.