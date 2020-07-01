Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.

«В настоящее время услуги каршеринга стали очень популярны, в первую очередь — в крупных городах. Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что лица, управляющие прокатными автомобилями, стали чаще попадать в ДТП», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, важно повышать требования к пользователям услуги. К примеру, считает Черников, можно запретить управлять арендованным автомобилем, если водитель неоднократно замечен в противоправном поведении за рулём.

«Как это реализовать? Путём создания каршеринговыми компаниями баз данных нарушителей, а в случае необходимости — направления запросов в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения права управления и наличия грубых и систематических нарушений ПДД», — сказал он.

Ранее независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил популярность каршеринга в России.