Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

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Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
  • РИА Новости

«В настоящее время услуги каршеринга стали очень популярны, в первую очередь — в крупных городах. Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что лица, управляющие прокатными автомобилями, стали чаще попадать в ДТП», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, важно повышать требования к пользователям услуги. К примеру, считает Черников, можно запретить управлять арендованным автомобилем, если водитель неоднократно замечен в противоправном поведении за рулём.

«Как это реализовать? Путём создания каршеринговыми компаниями баз данных нарушителей, а в случае необходимости — направления запросов в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения права управления и наличия грубых и систематических нарушений ПДД», — сказал он.

Ранее независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил популярность каршеринга в России.

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