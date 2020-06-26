Эксперт оценил популярность каршеринга в России

Независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов оценил популярность каршеринга в России.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что чаще всего услугой пользуются в городах для деловых и семейных поездок.

«Человеку не требуется потратить как минимум 500 тыс. рублей для того, чтобы приобрести самый простой автомобиль. Также нет расходов на обслуживание, содержание, уход за машиной и оплату налогов», — сказал Тузов.

По его словам, на арендуемые автомобили полагается страховка. Среди других плюсов — возможность бронирования заранее.

«В среднем один каршеринговый автомобиль заменяет семь личных. При этом у большей части людей, которые используют услугу, имеется собственный автомобиль для длительных поездок», — добавил Тузов.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал новые правила прохождения техосмотра, согласно которым от данной процедуры полностью освобождаются легковые машины младше четырёх лет.