Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19

Руководитель Лаборатория геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал ситуацию с COVID-19.

В беседе с kp.ru он заявил, что не видит оснований для закрепления SARS-CoV-2 в человеческой популяции.

«Всё-таки он, несмотря на то что РНК-вирус, не настолько быстро мутирует, и у него нет настолько большого количества партнёров для обмена частями генома, как у вируса гриппа, чтобы ему закрепиться в нашей популяции и стать сезонным», — пояснил эксперт.

Вместе с тем, отметил Волчков, есть много ещё непереболевших и невакцинированных людей.

Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.