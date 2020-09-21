В Петербурге провели более 12 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели более 12 тыс. тестов на COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Под медицинским наблюдением находятся 439 человек. Из них пять — в обсерваторе, 434 числятся как контактные», — отмечается в сообщении.

За последние 24 часа на единую горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 144 раза. Всего с начала пандемии операторы обработали свыше 100 тыс. звонков.

Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.