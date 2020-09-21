В Ставропольском крае провели более 500 тысяч тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае провели более 500 тыс. тестов на коронавирус.
В Ставропольском крае провели более 500 тысяч тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Если сопоставить цифры — это больше, чем шестая часть всего населения края», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

За последние сутки выявлено 140 случаев COVID-19. 24 человека сняты с меднаблюдения после выздоровления.

«Пока коронавирус рядом, нам всем важно сохранять бдительность. Уверен, что способы профилактики, снижения вероятности заболевания хорошо известны уже каждому. И ими не стоит пренебрегать», — сказал глава региона.

Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

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