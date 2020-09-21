В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За последние сутки в Челябинской области зафиксировали 78 случаев COVID-19.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии выявлено более 16 тыс. заболевших. В настоящее время лечение проходят свыше 3,1 тыс.

Выздоровели в общей сложности 12,4 тыс. человек, за сутки — 24 человека.

Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить