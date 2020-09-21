В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За последние сутки в Челябинской области зафиксировали 78 случаев COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии выявлено более 16 тыс. заболевших. В настоящее время лечение проходят свыше 3,1 тыс.

Выздоровели в общей сложности 12,4 тыс. человек, за сутки — 24 человека.

Ранее депутат Госдумы академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.