В ХМАО за сутки выявили 98 случаев заболевания COVID-19

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За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 98 случаев COVID-19.
В ХМАО за сутки выявили 98 случаев заболевания COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«На момент выявления заболевания у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно», — заявили в оперштабе.

По информации окружного Департамента здравоохранения, состояние 29 пациентов оценивается как тяжёлое.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 6196 случаев коронавируса.

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