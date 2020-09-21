В ХМАО за сутки выявили 98 случаев заболевания COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.
«На момент выявления заболевания у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно», — заявили в оперштабе.
По информации окружного Департамента здравоохранения, состояние 29 пациентов оценивается как тяжёлое.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 6196 случаев коронавируса.