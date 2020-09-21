В ХМАО за сутки выявили 98 случаев заболевания COVID-19

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 98 случаев COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«На момент выявления заболевания у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно», — заявили в оперштабе.

По информации окружного Департамента здравоохранения, состояние 29 пациентов оценивается как тяжёлое.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 6196 случаев коронавируса.