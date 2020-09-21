В Госдуме прокомментировали проект о всероссийской реновации жилья

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Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская раскритиковала новый законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
В Госдуме прокомментировали проект о всероссийской реновации жилья
  • РИА Новости

«В проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от неё составляют определённые здания. А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?» — сказала депутат газете «Коммерсантъ».

Она сочла странным, что, согласно инициативе, дом могут включить в программу реновации двумя третями голосов собственников и нанимателей пропорционально «общему числу жилых помещений», в то время как при выходе из программы учитывается только мнение собственников без отсылки к площадям квартир.

18 сентября группа сенаторов внесла в ГД проект, который даёт возможность проводить реновацию в регионах.

Предложенные изменения в Жилищный кодекс позволяют субъектам утверждать адресные программы сноса и реконструкции с учётом мнения граждан.

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