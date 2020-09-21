В Совфеде оценили идею компенсировать плату за услуги частных детсадов

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении.
В Совфеде оценили идею компенсировать плату за услуги частных детсадов
  • РИА Новости

«Это правильная идея, но объём компенсации для тех, кто в силу объективных причин не может обеспечить ребёнка государственным детским садом, должен быть в объёме тех услуг, которые оказывает бюджетный детский сад. Для этого органы местной власти должны дать подтверждающую справку о том, что не могут обеспечить ребёнка (местом в бюджетном детском саду. — RT), и на основании этой справки может быть оформлено такое компенсационное пособие», — считает сенатор.

Он также отметил, что уже существует ряд законодательных механизмов, при помощи которых можно реализовать подобную идею.

«Это надо реализовать, сделав изменения в соответствующем законе, или сделать за счёт налогового вычета. Форму можно придумать. Если государство не может выполнить эту обязанность в таком виде, то эти расходы нужно компенсировать», — рассказал Рязанский.

Ранее, как стало известно RT, Фёдоров направил письмо с соответствующим предложением на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

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