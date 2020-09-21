Кабмин направит почти 4 млрд рублей на стройку медцентра в Петербурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидии в почти 4 млрд рублей на строительство медицинского радиологического центра в Санкт-Петербурге.

«На создание радиологического центра при Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге будет выделено 3,9 млрд рублей», — сообщает пресс-служба кабмина.

Строительство медцентра площадью 8,5 тыс. кв. м намечено на 2020—2023 годы. Он будет оснащён оборудованием для производства радиофармацевтических препаратов, гибридными сканерами для диагностики онкологических заболеваний, коечным фондом для радионуклидной терапии. Первых пациентов планируют принять в 2024 году.

В учреждении развернут научно-образовательный центр для обучения специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.

Ранее в Минобороны рассказали о строительстве более 20 медцентров в стране.