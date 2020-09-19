В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5058 человек с COVID-19.
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Фото представлено пресс-службой департамента здравоохранения Москвы

«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», —  говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.

Накануне сообщалось о смерти 11 человек с коронавирусом в Москве.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов выразил мнение, что в России не будет второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, следует ожидать лишь «некоторого сезонного подъёма».

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