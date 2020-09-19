В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Фото представлено пресс-службой департамента здравоохранения Москвы
«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.
Накануне сообщалось о смерти 11 человек с коронавирусом в Москве.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов выразил мнение, что в России не будет второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По его словам, следует ожидать лишь «некоторого сезонного подъёма».