В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5058 человек с COVID-19.

«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.

Накануне сообщалось о смерти 11 человек с коронавирусом в Москве.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов выразил мнение, что в России не будет второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, следует ожидать лишь «некоторого сезонного подъёма».