«Будет некоторый сезонный подъём»: в Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает, что в России не будет второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, следует ожидать лишь «некоторого сезонного подъёма». За последние сутки в России выявлено 6065 случаев COVID-19, 5255 человек выздоровели, 144 скончались от осложнений и сопутствующих заболеваний.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет.

«Мы ожидаем, что всё-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится. У нас пока ещё только идёт снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — приводит ТАСС слова инфекциониста.

По его словам, правильно говорить о «некотором сезонном подъёме заболеваемости». Чуланов отметил, что следует ожидать роста заболеваемости в сентябре — октябре.

«Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости... Это не является чем-то ... необычным», — добавил специалист.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская статистика

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 6065 случаев коронавирусной инфекции. Оперативный штаб сообщает, что у 24,1% выявленных заболевших не наблюдается клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ выявили 5905 новых случая COVID-19, за день до этого — 5762.

В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 в России заболел 1 097 251 человек. За этот же период зафиксировано 19 339 летальных исхода (1,76%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие 24 часа скончались 144 человек. Вместе с тем на территории РФ выздоровели 906 462 человека (82,61%), в том числе 5255 — за последние сутки.

Согласно данным оперативного штаба, регионами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Ненецкий автономный округ (0%), Московская область (0,2%), а также Москва, Смоленская область, Чувашская Республика, Тульская область и Чеченская Республика (0,3%).

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице ещё 919 пациентов вылечились от коронавируса.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 919 пациентов. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 236 055», — приводит РИА Новости её слова.

Из данных Департамента здравоохранения Москвы следует, что летальность коронавируса в столице за весь период эпидемии составляет 5,06%. Этот показатель учитывает все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. В ситуациях, где инфекция была основной причиной смерти, летальность составляет 2,42%, указали в ведомстве.

Отметим, что в Москве за сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом составило 825.

Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, рост количества выявленных случаев связан с большим объёмом тестирования.

«В первую очередь это обусловлено большим количеством тестов. Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 тысяч (исследований. — RT), то сейчас объем ПЦР-тестирования достиг 66 тысяч», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, рост числа исследований также обусловлен тем фактом, что многие граждане вернулись из отпусков и должны пройти тесты на коронавирус. Кроме того, осенью учащаются случаи простудных заболеваний, и люди, почувствовав недомогание, также идут в поликлиники, чтобы проверить, не заразились ли они COVID-19, добавил Собянин.

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени в России проведено 42,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Отмечается, что за сутки сделано 361 тыс. тестов. Из-за распространения вируса под меднаблюдением остаются 239 192 человека.

© Максим Блинов/РИА Новости

Восстановление международного сообщения

Между тем Россия продолжает восстанавливать международное сообщение, приостановленное в связи с пандемией коронавируса. С 21 сентября на взаимной основе будут возобновлены перелёты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

Раз в неделю будут осуществляться рейсы между Москвой и столицами этих государств (Нур-Султаном, Бишкеком и Минском).

Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, с 27 сентября возобновятся перелёты в Южную Корею. Рейсы из Москвы в Сеул и обратно также будут осуществляться раз в неделю.

В оперштабе также сообщили, что с 21 сентября Россия прекратит все вывозные рейсы «в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами».

«В качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов», — уточнили в штабе.