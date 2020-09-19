Борисов рассказал об оснащении российской армии современным оружием

Оснащённость российской армии современным вооружением должна достигнуть 70% к 2021 году. С таким заявлением выступил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Я думаю, что по результатам этого года мы добьёмся заветной цифры: приблизимся к 70% оснащённости нашей армии современными и перспективными образцами вооружения и военной техники», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Борисов отметил, что все планы на 2020 год будут выполнены и срывов гособоронзаказов нет.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, почему Россия приступила к разработке гиперзвукового оружия.