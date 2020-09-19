Борисов рассказал об оснащении российской армии современным оружием
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- РИА Новости
«Я думаю, что по результатам этого года мы добьёмся заветной цифры: приблизимся к 70% оснащённости нашей армии современными и перспективными образцами вооружения и военной техники», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Борисов отметил, что все планы на 2020 год будут выполнены и срывов гособоронзаказов нет.
Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, почему Россия приступила к разработке гиперзвукового оружия.