Борисов рассказал об оснащении российской армии современным оружием

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Оснащённость российской армии современным вооружением должна достигнуть 70% к 2021 году. С таким заявлением выступил вице-премьер России Юрий Борисов.
Борисов рассказал об оснащении российской армии современным оружием
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Я думаю, что по результатам этого года мы добьёмся заветной цифры: приблизимся к 70% оснащённости нашей армии современными и перспективными образцами вооружения и военной техники», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Борисов отметил, что все планы на 2020 год будут выполнены и срывов гособоронзаказов нет.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, почему Россия приступила к разработке гиперзвукового оружия.

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