В ДТП на Сахалине два человека погибли и пятеро пострадали

В ДТП с участием четырёх автомобилей на Сахалине погибли два человека и пятеро пострадали.

«По предварительной информации, 19 сентября водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по автодороге Южно-Сахалинск — Оха в южном направлении, в районе села Старорусское совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Allion, после внедорожник отбросило на автомобили Subaru Forester и Mitsubishi Pajero», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГИБДД.

В результате ДТП водители автомобилей Toyota Land Cruser Prado и Subaru Forester скончались на месте происшествия, пятеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в аварии с грузовиком в Оренбургской области.