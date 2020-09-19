Пять человек погибли в аварии с грузовиком в Оренбургской области

Пять человек погибли в аварии с участием легковой машины и грузовика в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, вечером 8 сентября 45-летний водитель ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21140 и четверо пассажиров: 21-летний и 35-летний мужчины, а также неустановленные на данный момент женщина и мужчина от полученных травм скончались на месте ДТП», — заявили в ведомстве.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием грузовика, погибли два человека, ещё трое, в том числе младенец, пострадали.