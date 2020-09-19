Пять человек погибли в аварии с грузовиком в Оренбургской области

Короткая ссылка
Пять человек погибли в аварии с участием легковой машины и грузовика в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Пять человек погибли в аварии с грузовиком в Оренбургской области
  • © Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области

По предварительным данным, вечером 8 сентября 45-летний водитель ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. 

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21140 и четверо пассажиров: 21-летний и 35-летний мужчины, а также неустановленные на данный момент женщина и мужчина от полученных травм скончались на месте ДТП», — заявили в ведомстве.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием грузовика, погибли два человека, ещё трое, в том числе младенец, пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить