Пять человек погибли в аварии с грузовиком в Оренбургской области
- © Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области
По предварительным данным, вечером 8 сентября 45-летний водитель ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21140 и четверо пассажиров: 21-летний и 35-летний мужчины, а также неустановленные на данный момент женщина и мужчина от полученных травм скончались на месте ДТП», — заявили в ведомстве.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Ранее в Волгограде произошло ДТП с участием грузовика, погибли два человека, ещё трое, в том числе младенец, пострадали.