Два человека погибли в результате ДТП в Волгограде

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Два человека погибли и ещё трое, включая младенца, пострадали в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Волгограде.
Два человека погибли в результате ДТП в Волгограде
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, примерно в 18:15 мск водитель Land Rover столкнулся с грузовым автомобилем. 

«В результате ДТП водитель внедорожника и пассажир погибли, ещё два пассажира и грудной ребёнок этого автомобиля госпитализированы в лечебные учреждения города», — указали в полиции.

Ранее в Краснодарском крае столкнулись внедорожник и грузовик, погибли два человека.

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