Два человека погибли в результате ДТП в Волгограде

Два человека погибли и ещё трое, включая младенца, пострадали в результате столкновения автомобиля с грузовиком в Волгограде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, примерно в 18:15 мск водитель Land Rover столкнулся с грузовым автомобилем.

«В результате ДТП водитель внедорожника и пассажир погибли, ещё два пассажира и грудной ребёнок этого автомобиля госпитализированы в лечебные учреждения города», — указали в полиции.

Ранее в Краснодарском крае столкнулись внедорожник и грузовик, погибли два человека.