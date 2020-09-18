Два человека погибли в результате ДТП в Волгограде
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, примерно в 18:15 мск водитель Land Rover столкнулся с грузовым автомобилем.
«В результате ДТП водитель внедорожника и пассажир погибли, ещё два пассажира и грудной ребёнок этого автомобиля госпитализированы в лечебные учреждения города», — указали в полиции.
Ранее в Краснодарском крае столкнулись внедорожник и грузовик, погибли два человека.