В результате ДТП в Краснодарском крае погибли два человека

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В Краснодарском крае столкнулись внедорожник и грузовик, погибли два человека.
В результате ДТП в Краснодарском крае погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 9:00 в районе 33 км трассы Гулькевичи — Новоукраинский — Шевченко.

По предварительной информации, водитель Toyota Highlander при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ЗИЛ, поворачивавший налево.

Погибли два пассажира внедорожника. Ещё двое пострадавших госпитализированы.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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