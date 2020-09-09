В результате ДТП в Краснодарском крае погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.
Авария произошла около 9:00 в районе 33 км трассы Гулькевичи — Новоукраинский — Шевченко.
По предварительной информации, водитель Toyota Highlander при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ЗИЛ, поворачивавший налево.
Погибли два пассажира внедорожника. Ещё двое пострадавших госпитализированы.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.