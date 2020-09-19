Эксперты прокомментировали цену на российский препарат от коронавируса

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Эксперты фармакологического рынка объяснили стоимость российского препарата против коронавирусной инфекции COVID-19 «Арепливир» (12 320 рублей).
Эксперты прокомментировали цену на российский препарат от коронавируса
  • © Предоставлено пресс-службой компании «Промомед»

«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всём мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дёшево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — цитирует эксперта Николая Беспалова радио «Комсомольская правда».

По его словам, «другое дело», что это средство «не должно применяться бесконтрольно»

«Это не аскорбинка. По большому счёту его можно назначать только под контролем лечащего врача... Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать и использовать этот препарат. Меня в данном случае смущает больше этот аспект вопроса», — отметил Беспалов.

При этом доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что самое важное — «эффективное это лекарство или нет».

«Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешёвым», — сказал он.

Ранее гендиректор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена «Арепливира» — 12 320 рублей.

Председатель совета директоров «Промомеда» Пётр Белый заявил о почти 100%-ной эффективности препарата.

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