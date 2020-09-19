Разработчик оценил эффективность препарата «Арепливир»
- РИА Новости
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«Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью», — цитирует РИА Новости слова Белого в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что даже пациенты в тяжёлом состоянии возвращаются к жизни после начала приёма препарата.
Также сообщается, что «Арепливир» эффективен в случаях, когда заболевший находится на реанимационной койке.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что препарат от коронавирусной инфекции фавипиравир в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.