В Госдуме поддержали идею предупреждающих картинок на пиротехнике

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова половину площади упаковки пиротехники занимать предупреждающей информацией и изображениями последствий неправильного использования товара.
В Госдуме поддержали идею предупреждающих картинок на пиротехнике
  • РИА Новости

«Я думаю, что в этом нет ничего плохого. Мы сейчас на пачках сигарет делаем предупреждающие знаки разного рода, настораживающие и указывающие человеку, который собирается взять сигарету, что он причиняет себе вред. Пошли по такому пути — правильно. То же самое и здесь», — рассказал парламентарий.

По его словам, это «дополнительная информация и дополнительная настороженность».

«Конечно, будут люди, которые на это могут не посмотреть, но для большинства по крайней мере это может иметь важное информационное значение, которое предупредит тяжкие последствия. Детали можно обсудить, а так сама инициатива здравая», — заключил депутат.

Ранее Курдесов предложил половину площади упаковки пиротехники занимать предупреждающей информацией и изображениями последствий неправильного использования товара.

Подробнее — в материале RT.

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