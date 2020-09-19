В Госдуме поддержали идею предупреждающих картинок на пиротехнике

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова половину площади упаковки пиротехники занимать предупреждающей информацией и изображениями последствий неправильного использования товара.

«Я думаю, что в этом нет ничего плохого. Мы сейчас на пачках сигарет делаем предупреждающие знаки разного рода, настораживающие и указывающие человеку, который собирается взять сигарету, что он причиняет себе вред. Пошли по такому пути — правильно. То же самое и здесь», — рассказал парламентарий.

По его словам, это «дополнительная информация и дополнительная настороженность».

«Конечно, будут люди, которые на это могут не посмотреть, но для большинства по крайней мере это может иметь важное информационное значение, которое предупредит тяжкие последствия. Детали можно обсудить, а так сама инициатива здравая», — заключил депутат.

Ранее Курдесов предложил половину площади упаковки пиротехники занимать предупреждающей информацией и изображениями последствий неправильного использования товара.

Подробнее — в материале RT.