В Крыму выявили 77 случаев коронавируса за сутки

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике за сутки выявили 77 случаев инфицирования коронавирусом.

«За 18 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть — при скрининге здорового населения», — написал он в соцсети «Вконтакте».

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3650 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Крым для борьбы с COVID-19 приедут 70 медиков.