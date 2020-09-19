В Крыму выявили 77 случаев коронавируса за сутки

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике за сутки выявили 77 случаев инфицирования коронавирусом.
В Крыму выявили 77 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

«За 18 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть — при скрининге здорового населения», — написал он в соцсети «Вконтакте».

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3650 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Крым для борьбы с COVID-19 приедут 70 медиков.

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