В Крым для борьбы с COVID-19 приедут 70 медиков

Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский рассказал, что в республику приезжают 70 врачей и медсестёр для работы в местных госпиталях, принимающих пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Буквально на днях нам протянуло руку помощи Федеральное медико-биологическое агентство. Врачей разных специальностей, в том числе самых востребованных (анестезиологи и анестезистки, то есть медсёстры, которые работают в реанимационных условиях), в количестве 70 человек они готовы предоставить. И первые 28 человек прибывают сегодня-завтра», — сообщил Лясковский.

Замминистра уточнил, что эти медработники не нуждаются в дополнительной подготовке.

«Причём это люди, которые работали всё это время в ковидных госпиталях. Их не надо дополнительно обучать», — уточнил замминистра.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире.