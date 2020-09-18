Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором в Петербурге детей

Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести, трое — лёгкой, сообщила главврач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.

По её словам, в медучреждение были доставлены пятеро детей: один ребёнок 15 лет, остальные — семи и восьми лет.

«Состояние всех пятерых детей на сегодняшний момент стабильное. У двоих детей состояние средней степени тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации, и трое детей с лёгкой степенью отравления, они тоже находятся под наблюдением», — цитирует Исанкину РИА Новости.

Ранее представитель городской станции скорой медицинской помощи сообщила, что восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне на улице Ярослава Гашека.

Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.