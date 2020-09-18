Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором в Петербурге детей
- РИА Новости
По её словам, в медучреждение были доставлены пятеро детей: один ребёнок 15 лет, остальные — семи и восьми лет.
«Состояние всех пятерых детей на сегодняшний момент стабильное. У двоих детей состояние средней степени тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации, и трое детей с лёгкой степенью отравления, они тоже находятся под наблюдением», — цитирует Исанкину РИА Новости.
Ранее представитель городской станции скорой медицинской помощи сообщила, что восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне на улице Ярослава Гашека.
Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.