В Петербурге начали проверку после отравления детей хлором в бассейне
- РИА Новости
«Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщению об отравлении детей хлором в бассейне в одном из фитнес-центров на улице Ярослава Гашека», — говорится в сообщении.
Как отмечается, к мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора, а также сотрудники следственных органов.
Ранее представитель городской станции скорой медицинской помощи сообщила, что восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне. Пятеро из них госпитализированы.