В Петербурге начали проверку после отравления детей хлором в бассейне

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Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после сообщений об отравлении детей хлором в бассейне, передаёт пресс-служба надзорного ведомства.
В Петербурге начали проверку после отравления детей хлором в бассейне
  • РИА Новости

«Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщению об отравлении детей хлором в бассейне в одном из фитнес-центров на улице Ярослава Гашека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, к мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора, а также сотрудники следственных органов.

Ранее представитель городской станции скорой медицинской помощи сообщила, что восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне. Пятеро из них госпитализированы.

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