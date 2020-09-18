В АТОР оценили перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

«Прежде всего это выгода для туристов. Потому что программа как раз даёт возможность забронировать туры, путешествия и отели по очень интересным скидкам — фактически достигающим 20%», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, то, что в продолжении программы могут быть обновлённые условия, поможет и туристам, и туроператорам.

Как рассказал Горин, туроператоры надеются, что в новую программу получится включить и туры выходного дня.

«Также в программе не исключено, что будет увеличен и максимальный размер кешбэка. Сейчас все эти вопросы обсуждаются», — добавил он.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что в Ростуризме рассчитывают, что второй этап продаж туров по России с кешбэком начнётся в октябре.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН оценил ситуацию с открытием границ.